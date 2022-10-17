Ефимов: Инвесторы построят в Москве 53 объекта по программе стимулирования создания рабочих мест

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С момента запуска программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в 2020 году город подписал с инвесторами 25 соглашений, согласно которым в столице возведут 53 объекта инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках программы город предоставляет девелоперам льготу при возведении коммерческих, промышленных или социальных объектов.

— С 2020 года город подписал с инвесторами 25 соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда. По условиям этих договоров девелоперы возведут в столице 53 объекта: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс. В результате в столице появится более 34,5 тысячи рабочих мест, — сообщил Ефимов.

Также в этом году город дополнил программу стимулирования создания МПТ. Льготы теперь доступны девелоперам, строящим объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, если период по возведению объекта сократится на полгода или на один год, льгота значительно увеличится.

— С начала этого года было подписано восемь соглашений с общим объемом инвестиций 22,5 миллиарда рублей. По ним девелоперы построят 19 образовательных учреждения, два торговых центра, офисное здание, МФЦ торгово-делового назначения и спортивный комплекс. После сдачи объектов в эксплуатацию там смогут работать почти пять тысяч человек, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В столице принят ряд антикризисных мер поддержки для девелоперов: продлен срок предоставления застройщиками банковской гарантии при реализации проекта, предоставление отсрочки исполнения некоторых условий соглашений.

12 октября Ефимов рассказал, что с января по сентябрь текущего года московское руководство согласовало договоры участия, по условиям которых инвесторы возведут и передадут в собственность столицы 73 школы и детских сада.