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Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp в школах

Лейла Алиева
Общество
Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp в школах
Фото: Pexels

Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры в рамках образовательного процесса или на рабочих местах.

О таких ограничениях сообщили в Минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области. Кроме того, в Нижегородской области потребовали также отказаться от Skype и Google Drive.

В свою очередь Минпросвещения подтвердило рекомендации, согласно которым использовать зарубежные мессенджеры во время образовательного процесса нельзя. При этом там уточнили, что это касается исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, передает «Коммерсант».

В связи с новыми санитарными требованиями с этого учебного года в российских школах также ввели запрет на использование смартфонов. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, созвониться со своим ребенком родители смогут во время перемены, а в случае чрезвычайной ситуации им обязательно сообщат.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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