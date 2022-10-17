Стартовал третий этап отбора кандидатов на работу в скоропомощные стационарные комплексы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах начался в столице. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем открытый отбор специалистов для работы в скоропомощных стационарных комплексах столицы. На днях стартовал третий этап: врачи и медицинские сестры начали проходить процедуру оценки профессиональных знаний и навыков. Врачи проходят ее на площадке Кадрового центра, средний медицинский персонал приглашается в медицинский колледж № 7 Депздрава, — рассказала она.

Кандидаты пройдут несколько этапов отбора. В рамках первого проводится проверка на соответствие выбранной должности и телефонное интервью. Далее проходит оценка профессиональных знаний, в которую входят теоретическое тестирование, демонстрация практических навыков, а также решение задач, основанных на реальных клинических ситуациях.

Сотрудники немедицинских специальностей пропускают данный этап и направляются на собеседование с представителем работодателя. Врачи и средний медперсонал отправляются на собеседование в случае успешного прохождения оценочных мероприятий, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что свыше 900 специалистов посетили открытые тренинги кадрового центра департамента здравоохранения. Открытые тренинги стартовали в апреле этого года, а посетить их может бесплатно любой специалист столичной системы здравоохранения.