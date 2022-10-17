Продажи средств для потенции и противозачаточных выросли в России

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Россияне стали покупать больше противозачаточных, средств для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции. Это следует из результатов исследования Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

За третий квартал жители России купили 2,7 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции. Примечательно, что это на 88 процентов, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19 процентов — чем за предыдущие три месяца.

На лекарства от эректильной дисфункции за период с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 миллиарда рублей. Рост трат составил 75 процентов по сравнению с прошлым годом и 19 процентов — с предыдущего квартала.

Также за три месяца россияне купили четыре миллиона упаковок противозачаточных. Это на 17 процентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 11 процентов — по сравнению с прошлым годом.

Экспертам удалось установить, что в среднем в России на 10 тысяч взрослых мужчин пришлось 558 проданных упаковок средств для повышения потенции. Лидерами по продажам стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область, передает РБК.

В начале октября Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об эксперименте по дистанционной продаже лекарств, которые отпускаются по рецепту. Закон предполагает утверждение со стороны Минздрава России перечня доступных для онлайн-продажи лекарств.

Кроме того, при дистанционной покупке аптеки будут обязаны идентифицировать личность заказчика препарата, а также адресата, кому будет доставлено лекарство.

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в сентябре сообщила, что на российском фармацевтическом рынке наблюдаются локальные перебои с поставками лекарств, однако в стране есть аналоги, которые могут заменить отсутствующие иностранные позиции.