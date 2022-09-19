В Ассоциации независимых аптек cообщили, что в России не наблюдается дефицита лекарств

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На российском фармацевтическом рынке наблюдаются локальные перебои с поставками лекарств, однако в стране есть аналоги, которые могут заменить отсутствующие иностранные позиции. Об этом сообщила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она отметила, что появились трудности с логистическими цепочками: передача препарата от зарубежного производителя до складов и аптеки удлинилась, стала дороже. При этом такие временные локальные перебои не приведут к возникновению дефицита препаратов.

— У нас есть препараты, которые могут заменить отсутствующие позиции. Мы не оставляем пациентов без препаратов, — пояснила Преснякова в комментарии НСН.

По ее словам, фармацевтический рынок на сегодняшний день до сих пор переживает последствия ажиотажного спроса, который наблюдался в зимний период. При этом цены на лекарства в настоящее время стабилизировались.

Биотехнологическая компания «Биокад» в рамках офсетного контракта поставила в лечебные учреждения столицы около 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.