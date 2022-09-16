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Ефимов: Московская компания поставила около 540 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Московская компания поставила около 540 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту
Фото: Пресс-служба

Биотехнологическая компания «Биокад» в рамках офсетного контракта поставила в лечебные учреждения столицы около 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Это первая компания, с которой Москва заключила офсетный контракт. Договор был подписан в 2017 году, по его условиям предприятие будет поставлять городу препараты для лечения социально значимых заболеваний в течение почти семи лет, — сказал он.

По словам заместителя мэра, сейчас на производстве выпускают лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Первую продукцию по контракту столица получила в прошлом году — около 290 тысяч упаковок препаратов, а за шесть месяцев текущего года — еще более 250 тысяч.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский заметил, что в комплексе общей площадью 43 тысячи квадратных метров работает более 170 человек. Для обеспечения производства лекарственных препаратов на предприятии создана система контроля качества, отвечающая международным стандартам.

Уточняется, что в соответствии с договором компания «Биокад» построила комплекс фармацевтического производства «ПК-137» на площадке особой экономической зоны «Технополис «Москва» «Алабушево» в Зеленограде.

12 сентября Ефимов сообщил, что столичные производители за 7 месяцев 2022 года увеличили выпуск медицинского оборудования почти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Лекарства
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