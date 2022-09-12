Ефимов: Московские компании увеличили производство медоборудования почти на 60 процентов

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Столичные производители за 7 месяцев 2022 года увеличили выпуск медицинского оборудования почти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 12 сентября.

— Сегодня в столице работают 60 предприятий по производству медицинских инструментов и оборудования. За 7 месяцев 2022 года эти компании выпустили почти на 60 процентов больше товаров, чем в январе–июле 2021-го, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что за аналогичный период объем поставленной заказчикам продукции увеличился на 22,6 процента — до 10,4 миллиарда рублей. На данный момент в Москве производят изделия для остановки кровотечения, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ и многое другое.

По словам главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, столичные предприятия за первые 7 месяцев произвели медоборудования и лекарственных препаратов на общую сумму около 23,4 миллиарда рублей.

Власти Москвы стимулируют развитие медицинской отрасли с помощью офсетных контрактов и ряда антикризисных инструментов. Так, в 2019 году столица заключила офсетный контракт на локализацию производства медизделий для стомированных больных. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 1 миллиард рублей.

До этого Ефимов сообщил, что в 2022 году 3 предприятия получили статус промышленного комплекса, что позволяет им получать налоговые льготы.