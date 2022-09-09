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Ефимов: Трем столичным предприятиям в этом году присвоили статус промышленного комплекса

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Трем столичным предприятиям в этом году присвоили статус промышленного комплекса
Фото: Пресс-служба

В этом году три столичных предприятия получили статус промышленного комплекса, который позволяет им получать налоговые льготы. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В этом году статус промышленного комплекса присвоили производителю готовых блюд и десертов «Твердь», кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет», а также заводу по выпуску медной катанки и проволоки «Элкат». На этих предприятиях работают около 900 человек. Общая сумма налоговых льгот для компаний оценивается более чем в 40 миллионов рублей, — отметил он.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, всего с 2016 года такой статус был присвоен 66 предприятия, которые дают городу около 77 тысяч рабочих мест. Среди них 24 выпускают продукты питания, еще семь — лекарства. Также льготы получают производители из сфер машиностроения, авиастроения, легкой промышленности и других отраслей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса производителю медной катанки и проволоки ООО «Элкат». Благодаря этому предприятие сможет направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей.

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