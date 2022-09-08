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Сергей Собянин присвоил заводу «Элкат» статус промышленного комплекса

Елена Самойлова
Город
Сергей Собянин присвоил заводу «Элкат» статус промышленного комплекса
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина производитель медной катанки и проволоки ООО «Элкат» получил статус промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 сентября.

Согласно столичному законодательству, с новым статусом компания имеет право на налоговые льготы. Так, ставка зачисляемого в городской бюджет налога на прибыль будет снижена с 17 до 13,5 процента. Налог на недвижимое имущество составит 50 процентов, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Кроме того, статус промышленного комплекса позволит предприятию направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Артем Далевич, решение о предоставлении заводу статуса промкомплекса положительно скажется на целом сегменте отечественной промышленности.

— Продукция, которую поставляет на рынок ООО «Элкат», используется в производствах большого количества предприятий как Москвы, так и других регионов. Существенное улучшение налоговых условий для этого предприятия обеспечит для данного промышленного комплекса большую экономическую устойчивость, что по цепочке даст положительный эффект для значительного сегмента промышленности, — сказал он.

В свою очередь член Московского регионального отделения «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко подчеркнул, что кабельная продукция традиционно относится к числу стратегических производств.

— Сейчас высокая потребность в продуктах, выпускаемых ООО «Элкат», замечена на Дальнем Востоке, Севере и восточных районах Украины. Изменение налоговых ставок поможет в первую очередь уменьшить стоимость продукции без изменения качества материала и увеличить конкурентоспособность комплекса по сравнению с китайскими производителями. Вторым следствием данного документа станет увеличение инвестиций в территориальное присутствие компании в Московском регионе и числа рабочих мест, — добавил Улитенко.

1 сентября Собянин вручил выдающимся в своих сферах деятельности москвичам государственные и городские награды. Среди почетных знаков, врученных мэром, — орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль Луки Крымского, благодарность и почетная грамота президента России.

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