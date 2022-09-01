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Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Евгений Белоусов
Город
Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин перед Днем города вручил выдающимся в своих сферах деятельности москвичам государственные и городские награды. Церемония награждения прошла в четверг, 1 сентября, в Белом зале столичной мэрии.

— Это особенное награждение. Оно происходит в преддверии юбилея нашего славного города — 875-летия. В зале собрались люди самых разных профессий, которых объединяет любовь к нашему городу, к нашей стране, талант, душа, которую вы отдаете для процветания нашего государства и нашего города, — заявил Собянин.

По его словам, врачи столицы проводят уникальные операции, учителя показывают высокие результаты в сфере образования, а строители создают уникальные объекты. Он также оценил работу сотрудников энергетических компаний, работников сферы ЖКХ, благодаря которым в городе есть свет и тепло.

Среди наград, врученных мэром, — орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, медаль Луки Крымского, благодарность и почетная грамота президента РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин также поздравил столичных школьников с Днем знаний. Он отметил, что в этом учебном году в образовательные учреждения Москвы пришли более двух миллионов молодых людей.

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