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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с Днем знаний

Лейла Алиева
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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с Днем знаний
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с Днем знаний.

— Желаю вам достойно закончить школу и выбрать себе профессию по душе. От того, какими будете вы, зависит будущее Москвы.1 сентября — двойной праздник для учеников и воспитанников 29 московских школ и детских садов. Они начинают занятия в стенах новых современных зданий, — отметил он.

По словам Собянина, в этом учебном году в образовательные учреждения Москвы пришли более двух миллионов молодых людей, заряженных стремлением получить новые компетенции, пообщаться друг с другом, погрузиться в новую школьную, студенческую среду. Также в городе развиваются предпрофессиональные классы — инженерные, медицинские, IT-технологии, предпринимательство, уточнил он в своем Telegram-канале.

До этого российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта МКС поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний. Они пожелали учителям профессионального роста, а ученикам — чтобы следующий год запомнился на всю жизнь.

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