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Российские космонавты поздравили школьников с 1 Сентября с борта МКС

Александр Афонин
Общество
Российские космонавты поздравили школьников с 1 Сентября с борта МКС
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта МКС поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в четверг, 1 сентября.

— День знаний — один из самых торжественных и волнующих в году праздников. Он дорог всем поколениям. Это праздник, который открывает дорогу к знаниям и новым возможностям, — сказал Артемьев.

Видео: Роскосмос

Матвеев добавил, что сегодня для первоклассников прозвенит их первый звонок, который станет началом новой жизни. Он пожелал детям, чтобы следующий год стал щедрым на события и запомнился на всю жизнь.

Корсаков отметил, что в жизни всех школьников важную роль играют педагоги. По его словам, они помогают ребенку с самого детства развить лучшие качества и воспитывают его. Космонавт пожелал учителям профессионального роста и талантливых учеников, передает Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос».

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех российских школьников с Днем знаний. Он подчеркнул, что в каждом из них заложен большой потенциал.

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