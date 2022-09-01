Министр просвещения Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил всех российских школьников с Днем знаний и подчеркнул, что в каждом из них заложен большой потенциал.

— Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Сегодня, в какой бы класс вы ни пошли, у вас начинается новый, ответственный этап, полный удивительных открытий, общения со сверстниками, с вашими учителями. В этот день хотел бы подчеркнуть, что в каждом из вас заложен огромный потенциал, — сказал он в видеопоздравлении, которое размещено на странице Минпросвещения во «ВКонтакте».

Кравцов отметил, что очень важно найти применение потенциалу, реализовав себя в жизни. Также он призвал школьников не бояться ставить перед собой высокие цели, зная, что их всегда поддержат близкие и учителя.

По словам министра просвещения, именно педагоги формируют важную основу для развития детей, наполняют школы своей энергией, теплом и самоотдачей.

Главный внештатный специалист, психиатр Министерства здравоохранения Московской области Антон Масякин дал советы родителям перед 1 сентября. Специалист отметил, что нужно сделать упор на психологическое состояние ребенка, ведь он тоже переживает перед началом учебных занятий.