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«Первый совет — успокоиться»: психолог дал рекомендации родителям перед 1 сентября

Ирина Игнатенко
Общество
«Первый совет — успокоиться»: психолог дал рекомендации родителям перед 1 сентября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главный внештатный специалист, психиатр Министерства здравоохранения Московской области Антон Масякин дал советы родителям перед 1 сентября.

— Первый совет родителям — успокоиться. Если вы не успели подготовиться на 100 процентов, не стоит вечер перед 1 сентября посвящать походам по магазинам. Вы успеете приобрести нужную линейку, ластик или карандаш чуть позже, — отметил он в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Специалист отметил, что нужно сделать упор на психологическое состояние ребенка, ведь он тоже переживает перед началом учебных занятий. Вечером накануне начала занятий стоит поговорить с ребенком, вспомнить о любимых предметах и учителях.

Психолог посоветовал не ругать ребенка за плохие оценки. Важнее, чтобы ребенок был счастлив, с удовольствием получал знания и не боялся признаться в неудачах, резюмировал Масякин.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета «психология образования» МГППУ Юлия Кочетова сообщила, что первоклассники и их родители перед 1 сентября могут написать письмо в будущее, чтобы следующим летом оценить успехи ребенка.

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