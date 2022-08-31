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Психологи дали рекомендации для первоклассников и их родителей перед школой

Александр Афонин
Общество
Психологи дали рекомендации для первоклассников и их родителей перед школой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первоклассники и их родители перед 1 сентября могут написать письмо в будущее, чтобы следующим летом оценить успехи ребенка. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

— В конце дня можно вместе с ребенком написать письмо с мечтами и целями на этот учебный год. Сочинить послание самому себе. Более того, придумать награду за большинство выполненных пунктов и оценить полученное в конце учебного года. Запечатать письмо, чтобы в будущем вместе посмотреть, что удалось реализовать из написанного, — сказала она.

Специалист порекомендовала родителям заранее подготовить ребенка перед праздником. Следует обдумать его наряд, собрать вместе портфель и выбрать красивый букет.

Преподаватель кафедры «Возрастная психология имени профессора Обуховой», факультета «Психология образования» МГППУ Мария Климакова добавила, что в День знаний для первоклассника можно подготовить специальный подарок. Кроме того, для ребенка можно устроить фотосессию, передает агентство городских новостей «Москва».

Врач-иммунолог Ксения Романовская рассказала, какие цветы не стоит использовать в букетах на 1 сентября, чтобы не вызвать аллергию у детей и учителей. Так, стоит избегать растения с резким запахом, к примеру, лилии.

Родители Дети 1 сентября Психология
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