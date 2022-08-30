Врач рассказала, какие цветы не стоит использовать в букетах на 1 сентября

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Врач-иммунолог Ксения Романовская рассказала, какие цветы не стоит использовать в букетах на 1 сентября, чтобы не вызвать аллергию у детей и учителей.

К числу самых аллергенных цветов, которых стоит избегать при составлении букета, специалисты относят растения с резким запахом, к примеру, лилии.

Также стоит опасаться маслянистых растений. Чаще всего это комнатные цветы. Но и их часто выбирают в качестве подарка на 1 сентября от класса.

Врач предупредила, что при выборе подарка в горшке бояться стоит не только возможных пыльцевых аллергенов, а больше грибковых, которые могут обитать в почве. Определенную опасность могут представлять и удобрения.

Потенциальную опасность в букете могут представлять растения со слишком яркой окраской, имеющие раскрывающиеся бутоны с большим количеством тычинок внутри, например, некоторые виды молодых крупных роз, передает aif.ru.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, как собрать красивый букет и при этом не переплатить. Так, отказавшись от лишних украшений, можно сэкономить до 500 рублей, что составляет примерно 25 процентов от стоимости всего букета.