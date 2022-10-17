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Капитальный ремонт дома 1950 года постройки завершился в районе Щукино

Евгений Белоусов
Город
Капитальный ремонт дома 1950 года постройки завершился в районе Щукино
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Василевского, 3к1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома 1950 года постройки на улице Маршала Василевского. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— Было очень важно сохранить исторический облик дома, который является одной из архитектурных жемчужин Северо-Западного округа. Мы разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы объекта, — заявил он.

По словам Кожиченкова, сначала специалисты промыли плоскости от накопившихся загрязнений, выполнили расшивку швов и локальную вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли в местах намокания современную антигрибковую защиту.

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
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Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
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Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
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Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

На завершающем этапе специалисты фонда произвели гидрофобизацию. Она надежно защищает стены от агрессивного влияния осадков. Большие усилия приложили к сохранению архитектурного декора фасада: мастера капитально отремонтировали балконные плиты и после восстановили красивые кронштейны.

До этого сообщалось, что в столице завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов.

капремонт Район Щукино Москва Архитектура
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