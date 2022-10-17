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Учительницу в США арестовали за интимную связь с подростком

Лейла Алиева
В мире
Учительницу в США арестовали за интимную связь с подростком
Фото: shutterstock

Бывшую учительницу школы в американском штате Огайо арестовали за секс с 17-летним учеником. Об этом сообщает Daily Star.

31-летняя Эшли Рисон уволилась из школы 3 мая прошлого года, в этот же день в полицию сообщили о преступлении. По данным правоохранительных органов, за месяц до увольнения она восемь раз занималась сексом со школьником на заднем сиденье автомобиля.

Кроме того, помощник прокурора Линдси Шихан заявила о наличии записей разговоров, где женщина неоднократно упрашивала подростка не сообщать о ней в полицию. Рисон призналась в сексуальных отношениях со школьником и в том, что принуждала его делать это.

Бывшей учительнице грозит до пяти лет тюремного заключения. На данный момент ее освободили под залог, ее местоположение отслеживается с помощью GPS-устройства.

Еще одну учительницу недавно приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с учеником в штате Техас. Так, Бонни Гесс Мазок начала встречаться с подростком еще в январе этого года. Следствие выяснило, что пара занималась сексом в машине и в доме Мазок на зимних каникулах.

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