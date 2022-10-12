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Учительница в США получила 10 лет тюрьмы за интимную связь с учеником

Лейла Алиева
В мире
Учительница в США получила 10 лет тюрьмы за интимную связь с учеником
Фото: Depositphotos

Школьную учительницу в США приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с учеником. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

Учительница местной школы округа Монтгомери, штат Техас, Бонни Гесс Мазок начала встречаться с подростком еще в январе этого года. Следствие выяснило, что пара занималась сексом в машине и в доме Мазок на зимних каникулах. О своих отношениях школьник рассказал сначала своему двоюродному брату, позже в полицию обратилась его бабушка.

Также удалось установить, что пара общалась в мессенджере, где обсуждала будущие свидания и покупку наркотиков. Так, женщина давала подростку наличные, чтобы он покупал запрещенные вещества.

Недавно в тюменском селе три девочки-подростка избили и изнасиловали мужчину. Они рассказали, что мужчина проехал свою остановку и остался ночевать на вокзале, дожидаясь следующего поезда. Подростки утверждают, что пострадавший — сексуальный маньяк и домогался их.

Еще один инцидент произошел 28 августа в одном из омских поселков. Девочка гуляла по улице, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он обманом вывел девочку из села на пустырь и попытался ее изнасиловать. Школьница начала кричать, после чего насильник выбил ей зубы.

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