Три девочки-подростка в тюменском селе избили и изнасиловали мужчину на вокзале

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В тюменском селе три девочки-подростка избили и изнасиловали мужчину. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 21 августа. Об этом порталу «72.ру» сообщили в пятницу, 26 августа, несколько источников, знакомых с ситуацией, в том числе и очевидцы.

Они рассказали, что мужчина проехал свою остановку и остался ночевать на вокзале, дожидаясь следующего поезда. Сами подростки утверждают, что пострадавший — сексуальный маньяк и домогался их. Но сотрудники вокзала сообщили, что мужчины был очень худой, маленький и безобидный.

— Все место ему это разорвали там. Сделали это палкой, скорее всего. Девочка, которая все это убирала, потом выносила много палок. В среду мне сказали, что он умер в реанимации, не приходя в себя. Перед этим сняли с него всю одежду, вывернули, пытались все это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, все было в крови, — рассказала сотрудница вокзала.

Очевидцы утверждают, что кроме девочек-подростков на вокзале никого не было. А после произошедшего они громко обсуждали содеянное.

В правоохранительных органах рассказали, что у мужчины было сотрясение, также врачам пришлось много зашивать.

26 августа сообщалось, что выяснились новые подробности похищения и группового изнасилования женщины в Москве во время прогулки. По данным СМИ, в июле 48-летняя пострадавшая, иммигрантка из Средней Азии, заметила в телефоне своего сожителя видео, на котором мужчина занимается любовью с некоей женщиной. Жительница Кузьминок каким-то образом выяснила личность соперницы и вышла с ней на связь.