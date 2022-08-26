Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три девочки-подростка в тюменском селе избили и изнасиловали мужчину на вокзале

Юлия Курганова
Происшествия
Три девочки-подростка в тюменском селе избили и изнасиловали мужчину на вокзале
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В тюменском селе три девочки-подростка избили и изнасиловали мужчину. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 21 августа. Об этом порталу «72.ру» сообщили в пятницу, 26 августа, несколько источников, знакомых с ситуацией, в том числе и очевидцы.

Они рассказали, что мужчина проехал свою остановку и остался ночевать на вокзале, дожидаясь следующего поезда. Сами подростки утверждают, что пострадавший — сексуальный маньяк и домогался их. Но сотрудники вокзала сообщили, что мужчины был очень худой, маленький и безобидный.

— Все место ему это разорвали там. Сделали это палкой, скорее всего. Девочка, которая все это убирала, потом выносила много палок. В среду мне сказали, что он умер в реанимации, не приходя в себя. Перед этим сняли с него всю одежду, вывернули, пытались все это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, все было в крови, — рассказала сотрудница вокзала.

Очевидцы утверждают, что кроме девочек-подростков на вокзале никого не было. А после произошедшего они громко обсуждали содеянное.

В правоохранительных органах рассказали, что у мужчины было сотрясение, также врачам пришлось много зашивать.

26 августа сообщалось, что выяснились новые подробности похищения и группового изнасилования женщины в Москве во время прогулки. По данным СМИ, в июле 48-летняя пострадавшая, иммигрантка из Средней Азии, заметила в телефоне своего сожителя видео, на котором мужчина занимается любовью с некоей женщиной. Жительница Кузьминок каким-то образом выяснила личность соперницы и вышла с ней на связь.

изнасилование Тюменская область Мужчины Полиция Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте