Похищенная и изнасилованная в Балашихе женщина оказалась шантажисткой

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Выяснились новые подробности похищения и группового изнасилования женщины в Москве во время прогулки. Об этом стало известно, в пятницу, 26 августа.

По данным СМИ, в июле 48-летняя пострадавшая, иммигрантка из Средней Азии, заметила в телефоне своего сожителя видео, на котором мужчина занимается любовью с некоей женщиной. Жительница Кузьминок каким-то образом выяснила личность соперницы и вышла с ней на связь.

Девушка с видео признала свою вину и предложила возместить ущерб, заплатив 220 тысяч рублей. Соперница согласилась и приняла деньги, но вскоре потребовала еще 117 тысяч рублей.

На передачу следующей части суммы разлучница пришла уже не одна, а в компании брата и его друзей. Шантажистку затолкали в машину и увезли в лес в Балашиху, где ее избили, изнасиловали и вынудили вернуть деньги.

Полиция проверяет поступившую информацию, сообщает «МК».

Расследование другого дела об изнасиловании завершилось 25 августа. Двое мужчин изнасиловали знакомую девушку 2002 года рождения. Теперь они предстанут перед судом.