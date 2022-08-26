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Группа мужчин вывезла женщину в Подмосковье и издевалась над ней в лесу

Степан Жирнов
Происшествия
Группа мужчин вывезла женщину в Подмосковье и издевалась над ней в лесу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Группа мужчин похитила москвичку и издевалась над ней в лесу недалеко от подмосковной Балашихи. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.

Вечером 17 августа москвичка встретилась с подругой на детской площадке. К ним подошла компания из десяти незнакомых мужчин. Один из них ударил потерпевшую по лицу. После этого злоумышленники силой затолкали женщину в машину и увезли ее в Балашиху.

В лесу машина остановилась. У женщины отобрали банковские карты, ключи от дома, документы и два телефона. После этого ее избили и заставили раздеться.

Затем несколько злоумышленников изнасиловали ее, сняв процесс на видео.

В какой-то момент злоумышленники узнали, что дома у жертвы есть крупная сумма наличности. Часть компании уехала за деньгами, а часть осталась сторожить похищенную. Вскоре после этого налетчики скрылись, бросив женщину в лесу.

Пострадавшая вышла к жилым домам и вызвала такси. Вернувшись домой, женщина узнала, что злоумышленники похитили из квартиры 252 тысячи рублей.

Правоохранительные органы на данный момент проводят проверку и устанавливают личности преступников. По данным РЕН ТВ, один из подозреваемых — брат подруги, с которой гуляла пострадавшая.

Фигуранты другого похожего дела, которые похитили мужчину на улице Пестеля, предстанут перед судом в Москве.

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