Похитившие человека в Москве мужчины предстанут перед судом

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, улица Пестеля Карта всех событий

Злоумышленники, которые похитили мужчину на улице Пестеля в СЗАО и требовали за его освобождение 200 тысяч рублей, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК в среду, 24 августа.

Расследование по делу, как уточнили в ведомстве, уже завершено. Причастность шести обвиняемых в возрасте от 24 до 39 лет подтверждена показаниями потерпевшего, записями видеокамер и прочими собранными доказательствами.

Теперь уголовное дело передано в суд. Похищение, о котором идет речь, произошло 23 сентября 2021 года.

Тогда шестеро злоумышленников силой усадили мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении. Там бандиты избивали и запугивали потерпевшего, требуя выкуп в размере 200 тысяч рублей.

Пострадавший смог договориться на сумму в 50 тысяч рублей, после получения которой злоумышленники отпустили его. Вскоре жертва обратилась в полицию, а похитителей задержали и заключили под стражу.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений».

Момент похищения попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.