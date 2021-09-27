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Бандиты похитили мужчину на северо-западе столицы ради выкупа в 200 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Бандиты похитили мужчину на северо-западе столицы ради выкупа в 200 тысяч рублей
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Пестеля Карта всех событий

Московские правоохранители задержали четырех мужчин, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, злоумышленники похитили мужчину 23 сентября рядом с жилым домом на улице Пестеля. Доставив мужчину в незнакомое ему место, они избили его, требуя 200 тысяч рублей.

— В дальнейшем соучастники снизили требования до 52 тысяч рублей и после перевода указанной суммы отпустили мужчину, который незамедлительно обратился в правоохранительные органы, — рассказывает Иванова.

Видео: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

По словам представителя ведомства, в настоящее время задержаны четверо фигурантов 1988, 1990, 1996 и 1997 годов рождения. Им предъявлено обвинение. В ходе допроса трое признали вину в полном объеме.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.

Согласно статистике МВД, за восемь месяцев с начала года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом абсолютное большинство таких преступлений — 72,2 процента — совершалось по предварительному сговору.

По данным ведомства, столица на первом месте по правонарушениям, совершенным в составе группы — 20,9 процента. На втором месте Адыгея — 17,1. Замыкает тройку лидеров Калужская область — 16,3 процента.

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