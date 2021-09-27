Названы города, где чаще всего преступления совершаются бандами

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За январь — август 2021 года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами. Об этом свидетельствуют статистические данные из доклада МВД.

Всего за указанный отчетный период группами лиц было совершено 63 997 преступлений, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом абсолютное большинство таких преступлений — 72,2 процента — совершалось по предварительному сговору.

Лидером по данном показателю является Москва. В столице удельный вес правонарушителей, совершивших преступление в составе группы, составляет 20,9 процентов. На втором месте Адыгея (17,1 процента), на третьем — Калужская область (16,3).

Фото: МВД России

Всего за указанный период в стране совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате преступлений на территории России погибли почти 16 тысяч человек и еще свыше 22 тысяч пострадали.

В структуре преступности за январь — август 2021 года преобладают кражи (35,8 процента). На втором месте идет мошенничество (16,4 процента), на третьем — нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (3,3 процента).