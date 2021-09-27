Почти 16 тысяч человек погибли от рук преступников в России с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 16 тысяч человек погибли и еще свыше 22 тысяч пострадали в результате преступлений на территории России за восемь месяцев 2021 года. Об этом свидетельствуют статистические данные из доклада МВД.

Всего за указанный период в стране совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

— В результате преступных посягательств погибли 15,8 тысячи человек, здоровью 22,2 тысячи человек причинен тяжкий вред, — говорится в докладе ведомства.

В структуре преступности за январь — август 2021 года преобладают кражи (35,8 процента). На втором месте идет мошенничество (16,4 процента), на третьем — нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (3,3 процента).

Фото: МВД России

Также в МВД отметили, что за указанный период уменьшился рост количества преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. В первом квартале этого года число подобных правонарушений увеличилось на 33,7 процента, за восемь месяцев этот показатель сократился до 12,7 процента.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.