Количество людей, погибших в ДТП в столице, снизилось на 9 процентов

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За первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек. При этом 86 погибших (43 процента) являлись пешеходами. В 26 случаях они получили летальные повреждения, переходя дорогу по пешеходному переходу.

— 55 человек по итогам указанного периода погибли в результате столкновений транспортных средств, 30 — в результате наездов на препятствия, — говорится в сообщении.

Наиболее частое нарушение правил дорожного движение, приведшее к гибели человека, — несоблюдение скоростного режима. На втором месте — управление машиной в состоянии опьянения. Замыкает тройку антилидеров неправильный выбор дистанции.

Среди наиболее распространенных нарушений правил ПДД также есть несоблюдение правил проезда пешеходных переходов и выезд на встречную полосу.

26 сентября машина сбила 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. По данным ГИБДД, ДТП произошло в районе дома 46 на Бескудниковском бульваре. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».