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Педофил выбил зубы ребенку во время изнасилования в Омской области

Георгий Соланович
Происшествия
Педофил выбил зубы ребенку во время изнасилования в Омской области
Фото: СК РФ

Мужчина в Омской области изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, ведется расследование по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации Telegram-канала «Baza», инцидент произошел 29 августа около 16:00 в поселке Новоомский. Девятилетняя девочка гуляла по улице, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Спустя несколько минут разговора девочка по неосторожности пошла за ним.

Через полчаса педофил вывел девочку из села, затащил в кусты и попытался ее изнасиловать. Девятилетняя начала кричать, и насильник выбил ей зубы.

На крики услышал 52-летний автомобилист и спугнул насильника. Он же отвез пострадавшую на подстанцию скорой помощи. Ребенок находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, в преступлении подозревается 46-летний Сергей Бояркин. У него на лице есть ссадины, так как девочка пыталась отбиваться.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Омской области Олегу Винникову представить доклад о расследовании уголовного дела.

— По поручению главы ведомства к расследованию будут привлечены криминалисты центрального аппарата (Криминалистического центра СК России) для оказания практической помощи. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечается на сайте СК.

26 августа выяснились новые подробности похищения и группового изнасилования женщины в Москве во время прогулки. По данным СМИ, в июле 48-летняя пострадавшая, иммигрантка из Средней Азии, заметила в телефоне своего сожителя видео, на котором мужчина занимается любовью с некоей женщиной. Жительница Кузьминок каким-то образом выяснила личность соперницы и вышла с ней на связь.

изнасилование Следственный комитет Омская область
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