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Приметы и советы

Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион

Евгений Белоусов
Город
Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Количество осветительных приборов в столице превысило миллион. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время число осветительных приборов превышает один миллион, из них 730 тысяч светильников относятся к наружному освещению и более 308 тысяч — к архитектурно-художественной подсветке, — сказал представитель мэрии.

Заммэра подчеркнул, что благодаря энергосберегающим технологиям и «умным» системам управления потребление электроэнергии на уличное освещение не растет.

В этом году планируется замена 6,3 тысячи светильников, а общее число светодиодных ламп в городе, включая установки архитектурно-художественной подсветки, приближается к 400 тысячам, добавил Бирюков. Он также напомнил, что с 2018 года в столице реализуется программа по установке так называемых «умных фонарей».

В такие светильники встраиваются специальные контроллеры — небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Это позволяет дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость и проверять напряжение.

До этого сообщалось, что уличное освещение и архитектурную подсветку в столице перевели на зимний режим работы. Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время.

Так, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи отключается освещение вестибюлей станций метро, а в три часа ночи — подсветка мостов в центре столицы.

Петр Бирюков Москва ЖКХ
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