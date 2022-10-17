Ефимов: С начала года инвесторы получили от города 10 участков для возведения некапитальных спортобъектов

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С начала года по итогам аукционов инвесторы получили от города 10 участков для возведения некапитальных спортивных объектов. Общая площадь территорий составляет 5,5 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Предприниматели могут возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый каток, лыжную базу, поле для гольфа, корты для падел-тенниса и многое другое — всего в утвержденном списке 25 позиций. Инвесторы сами определяют назначение объекта. С начала 2022 года по итогам торгов заключены договоры на размещение 10 спортивных объектов на территории общей площадью 5,5 гектара. Всего с 2020 года город заключил договоры на размещение 52 некапитальных спортивных объектов на площади 31,7 гектара, — рассказал Ефимов.

Четыре спортивных комплекса разместят в ТиНАО — в поселениях Новофедоровское, Кокошкино, Рязановское и Марушкинское. По одному объекту появится в районах Филевский парк, Новокосино, Люблино, Южное Тушино, Братеево, а также в Зеленограде.

Также министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что договоры с победителями торгов заключены на 49 лет, а сами объекты должны быть возведены в течение года. Он также уточнил, что среди них планируется возведение двух футбольных полей, многофункциональный спортивный зал и детская футбольная школа.

13 октября Ефимов сообщил, что в четвертом квартале город выставит на торги здание для размещения детского сада по льготной программе «Объекты образования за рубль». По словам заммэра, до конца года на аукцион в рамках программы «Объекты образования за рубль» будет выставлено двухэтажное здание площадью 986 квадратных метров в районе Южное Бутово.