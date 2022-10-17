Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Красная Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 17 октября

Елена Самойлова
Город
Красная Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 17 октября
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В ночь с 16 на 17 октября в небе над Москвой взошла красная Луна. Жителям города рассказали, почему небесное тело приобрело такой необычный оттенок.

Как отмечается, это следствие лунного затмения. Преломляясь в атмосфере Земли, лучи Солнца «окрашивают» Луну в красно-коричневый цвет.

Многие пользователи Сети опубликовали фотографии удивительного явления.

В начале октября над Москвой и Белгородом появились столбы света. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, огромные полосы являются результатом преломления света в частичках льда в атмосфере. Он отметил, что подобные явления часто можно заметить зимой или на больших высотах. Это происходит, когда Солнце или Луна расположены низко над горизонтом в момент восхода или захода.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов добавил, что это природное явление относится к числу редких.

Слова Леуса о происхождении такого явления подтвердил и главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ночное небо Москва Луна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте