Красная Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 17 октября

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В ночь с 16 на 17 октября в небе над Москвой взошла красная Луна. Жителям города рассказали, почему небесное тело приобрело такой необычный оттенок.

Как отмечается, это следствие лунного затмения. Преломляясь в атмосфере Земли, лучи Солнца «окрашивают» Луну в красно-коричневый цвет.

Многие пользователи Сети опубликовали фотографии удивительного явления.

В начале октября над Москвой и Белгородом появились столбы света. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, огромные полосы являются результатом преломления света в частичках льда в атмосфере. Он отметил, что подобные явления часто можно заметить зимой или на больших высотах. Это происходит, когда Солнце или Луна расположены низко над горизонтом в момент восхода или захода.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов добавил, что это природное явление относится к числу редких.

Слова Леуса о происхождении такого явления подтвердил и главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.