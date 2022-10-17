Ряд поездов задерживается на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В связи с остановкой состава несколько поездов задерживаются на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— На МЦД-2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на участке Курский вокзал — Москва-Товарная, он уже отправился, — говорится в сообщении.

Совместно с МЖД принимаются меры для устранения проблем и ввода в график задержанных поездов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Недавно Центральная пригородная пассажирская компания также для удобства пассажиров запустила систему виртуального консультанта на своем сайте. Чтобы воспользоваться виртуальным консультантом ЦППК, следует зайти на сайте в раздел «Помощь», далее нажать «Абонементные билеты» или «Разовые билеты», а затем найти внизу страницы значок помощника.