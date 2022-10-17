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Москва выставит на продажу 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Евгений Белоусов
Город
Москва выставит на продажу 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия одобрила предоставление 10 земельных участков в ТиНАО и на востоке столицы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— На них (на объектах — прим. «ВМ») можно возвести частные дома площадью от 328 до 840 квадратных метров. Стартовая цена каждого лота равна его кадастровой стоимости, — заявил Гаман.

По словам министра, приобрести участки у города можно двумя способами: на открытом аукционе или без проведения торгов. Один участок находится на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский.

Девять остальных участков расположены в ТиНАО, из них семь — в поселении Новофедоровском: по два в деревнях Зверево, Кузнецово и Новиково, один — в деревне Ожигово. В поселении Первомайском в список включат два участка в деревне Ивановское, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

13 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в четвертом квартале город выставит на торги здание для размещения детского сада по льготной программе «Объекты образования за рубль». По словам заммэра, до конца года на аукцион в рамках программы «Объекты образования за рубль» будет выставлено двухэтажное здание площадью 986 квадратных метров в районе Южное Бутово.

Строительство Недвижимость Максим Гаман Москва Район Косино-Ухтомский
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