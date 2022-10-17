Более 35 миллионов рублей перевели москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

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За два года работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перевели свыше 35 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

— Удобство сервиса уже оценили многие горожане. И мы вместе с партнерами постоянно работаем над его функционалом, чтобы сделать сервис еще более востребованным: отменили обязательную авторизацию, добавили автоплатеж и возможность поддержать сразу несколько благотворительных программ. С момента запуска сервиса пользователи портала направили уже более 35 миллионов рублей в поддержку добрых дел, совершив свыше 100 тысяч платежей, — рассказала она.

Так, через сервис mos.ru фонд «Плюс помощь детям» собрал свыше 830 тысяч рублей. Среди детей, которым удалось помочь, — семилетний Амир. У него с рождения диагностирована мышечная дистрофия. В связи с чем мальчик не может самостоятельно передвигаться. Фонд собрал средства на покупку специальной детской инвалидной коляски, чтобы Амир мог учиться наравне со сверстниками, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что грантовую поддержку правительства Москвы получат 227 некоммерческих организаций, которые реализуют проекты в самых разнообразных сферах.