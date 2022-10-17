Москвичам рассказали, какие социальные проекты получат гранты мэра в 2022 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Грантовую поддержку правительства Москвы получат 227 некоммерческих организаций (НКО). Они реализуют проекты в самых разнообразных сферах. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— В этом году мы в полтора раза увеличили ежегодный объем грантов — с 400 до 600 миллионов рублей. Это значит, что в городе появится еще больше социально важных инициатив, — рассказала она.

Теперь в столице появятся новые спортивные секции, например сапсерфинга. Это разновидность серфинга, в котором, помимо доски для катания, также используют весло. Освоить азы этого вида спорта горожанам помогут участники проекта «Все на сап!», который представила Ассоциация специалистов спортивной индустрии.

Авторы проекта «Москвитянин» совместно с Союзом писателей России будут ежемесячно проводить литературные вечера для школьников и молодежи. Кроме того, проект будет издавать свой литературный журнал.

Фонд развития и поддержки талантливой молодежи «Творческая инициатива» проведет на средства гранта музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 18 до 35 лет. Он пройдет в двух номинациях — «Рэп-завод» и «Муззавод», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне стало известно, что незрячие, слабовидящие и слепоглухие люди чувствуют себя полноценными членами общества и ведут активный образ жизни благодаря поддержке благотворительных НКО.

Например, социализацией слепоглухих людей занимается благотворительный фонд «Со-единение». Он помогает подопечным с трудоустройством, готовит специалистов-консультантов и ведет научную деятельность.

До этого заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как город поддерживает людей пенсионного возраста, какие социальные программы действуют для этой категории граждан и почему правительство считает важным заботиться о них.