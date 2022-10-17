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Метеоролог Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге во второй половине октября

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге во второй половине октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, какая погода будет в Санкт-Петербурге во второй половине октября.

По словам синоптика, в октябре снега ждать не стоит. Начало третьей недели месяца будет проходить под влиянием циклонов и атмосферных фронтов.

В начале недели воздух прогреется до отметки 10–12 градусов. Погода будет облачной, с небольшими дождями и сильным ветром.

К выходным температура понизится до плюс 5–8 градусов.

На последней неделе октября не исключены ночные заморозки. В дневные часы столбики термометра покажут плюс 5–7 градусов. Возможны осадки в виде дождя, передает издание «Невские новости».

17 октября в Санкт-Петербурге был установлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В городе наблюдается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, передает ФАН. Предупреждение будет действовать до 00:00 18 октября.

В Московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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