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Метеоролог Шувалов предупредил о похолодании в Москве к следующим выходным

Евгений Жуков

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Метеоролог Шувалов предупредил о похолодании в Москве к следующим выходным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже ноля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, новая неделя начнется с осадков, но при этом температура будет около плюс 10 градусов вплоть до среды, 19 октября, из-за юго-западных ветров. Однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится в связи с приходом северо-западного ветра.

Шувалов также отметил, что в этот же день северо-восточнее Москвы пройдет фронтальная зона, и осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега. Уточняется, что эта зона останется в пределах Костромской, Ивановской и Владимирской областей. В столичном же регионе вероятность первого снега невелика. Он может выпасть только в ночное время.

При этом синоптик подчеркнул, что похолодание не задержится в столице надолго — через некоторое время в Москву придет потепление. После холодных выходных, 23–24 октября, когда температура воздуха достигнет отрицательных значений ночью и не выше плюс пяти градусов днем, прогнозируется «очередной скачок вверх», подытожил специалист.

Также Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на текущих выходных.

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