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Врач Длин рассказал о пользе ежедневных прогулок

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Длин рассказал о пользе ежедневных прогулок
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прогулки и ходьба улучшают когнитивные функции, хорошо влияют на гормональную сферу, а также оказывают позитивное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил врач общей практики и глава частной клиники Сергей Длин.

Эксперт пояснил, что если человек страдает от гипертонии, то ежедневная ходьба поможет организму поддерживать нормальное давление. В этом случае гипертоники могут пить пониженную дозу лекарственных препаратов.

Кроме того, ходьба в вечернее время помогает улучшить сон, который очень важен для выработки базовых гормона роста и мелатонина. Регулярные прогулки также положительно влияют на работу мозга.

Прогулки хорошо влияют и на гормональную сферу, помогают снижать количество инсулина, что важно для людей с сахарным диабетом. Также ходьба помогает держать мышцы в тонусе, передает Life.ru.

Ранее врачи назвали овощи и фрукты с помощью которых можно снизить риск развития тромбоза. Эффективными в этом плане считаются продукты с высоким содержанием бромелайна и рутина. Это яблоки, апельсины, чай и репчатый лук, передает Nation news.

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