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Сотрудники полиции эвакуировали 50 человек из загоревшегося дома в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники полиции эвакуировали 50 человек из загоревшегося дома в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Фрязино, Советская улица Карта всех событий

Полицейские эвакуировали 50 человек из горящего здания в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 17 октября.

По ее словам, ночью в отдел полиции поступило сообщение о пожаре на улице Советской в городе Фрязино. Первыми на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы: лейтенант полиции Александр Тарасов, старшие сержанты Роман Евтихов, Вячеслав Климов и Петр Королев, а также участковый Александр Дешанков.

Возгорание произошло на третьем этаже жилого дома. Сотрудники правоохранительных органов не стали дожидаться пожарных, а вошли в задымленный подъезд и начали стучать в двери квартир, предупреждая жителей об опасности и необходимости покинуть помещение. Полицейские помогали взрослым выбраться из здания, детей и питомцев выносили на руках. В результате удалось эвакуировать 50 человек.

Когда на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание, то в квартире, в которой бушевало пламя, обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Полицейские осуществляли охрану общественного порядка до окончания тушения пожара, после чего вернулись к исполнению обязанностей.

Другое возгорание произошло в квартире в Зеленограде. В пожаре погиб один человек.

Подмосковье Московская область Смерть Полиция Эвакуация
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