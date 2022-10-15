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Один человек погиб при пожаре в квартире в Зеленограде

Юлия Курганова
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Один человек погиб при пожаре в квартире в Зеленограде
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, к1126 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме в Зеленограде, в результате чего один человек погиб. Об этом в субботу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в доме по адресу Зеленоград, корпус 1126. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, уточнил источник «ВМ».

12 октября пожар произошел в общежитии на юго-востоке столицы. Возгорание произошло в 15:13 в здании общежития, которое расположено на Рязанском проспекте в доме № 99, корпус 6. Пожар случился на 15-м этаже 19-этажного строения. Из здания было эвакуировано 900 человек.

Еще один пожар произошел на северо-западе Москвы. Из-за возгорания в гараже погиб один человек.

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