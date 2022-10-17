Голосование по выбору карт «Тройка» запустили на портале «Активный гражданин»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Дизайн тематической карты «Тройка» теперь можно выбрать на портале «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Для многих это не просто карта, но еще и популярный сувенир, поэтому мы стараемся выпускать тематические «Тройки», которые понравятся пользователям. Новую карту выпустим совместно с Музеем Гаража особого назначения ФСО России. Дизайн карты выберут сами пассажиры на портале «Активный гражданин», — рассказал он.

Глава департамента добавил, что голосование завершится 30 ноября. Карта с одобренным москвичами дизайном появится в продаже в декабре.

Среди представленных дизайнов карта есть изображения автомобиля Николая II, лимузина советской эпохи ЗИЛ-41047 и первого российского лимузина Aurus Senat на фоне Спасской башни Московского Кремля, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

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Недавно в честь 20-летия Московского международного Дома музыки в столице выпустили лимитированные карты «Тройка» и проездные «Единый». Уточняется, что в общей сложности в продажу поступили пять тысяч экземпляров лимитированных карт, а приобрести их можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях «Площадь Революции», «Арбатская», «Маяковская», «Павелецкая».