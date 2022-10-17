Стилист Лисовец перечислил основные осенние тренды

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Основным трендом этой осени является кожа, причем как натуральная, так и искусственная. Об этом рассказал стилист, телеведущий Влад Лисовец.

Он посоветовал сочетать грубость с женственностью. Стоит сделать выбор в пользу кожаных плащей, юбок.

— Если куртка, то она должна быть либо короткая совсем, но широкая, либо длинная оверсайз. Носить ее надо обязательно на контрасте с чем-то очень женственным. Черный — беспроигрышный вариант, — сказал собеседник «Радио 1».

Лисовец добавил, что в тренде все вещи, имеющие плечи, громоздкую форму. Он добавил, что у всех в гардеробе должны быть водолазки, это беспроигрышный вариант.

Что касается обуви, то в тренде ботильоны и обувь с грубыми квадратными или острыми носами.

В настоящее время в мире моды популярность набирает направление балеткор — одежда, которая отсылает к балету. Такое мнение выразила журналистка Надежда Стрелец.