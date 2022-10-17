Наркоторговца задержали на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали наркоторговца на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 17 октября.

По его словам, подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных действий около жилого дома на Волгоградском проспекте, где он и проживал. При личном досмотре у 29-летнего мужчины обнаружили сверток с мефедроном, который весил один грамм.

Во время обыска в квартире задержанного обнаружили еще 450 граммов неизвестного вещества, 200 из которых, по данным экспертизы, также оказались мефедроном, еще 50 — гашишем. Остальное отпраленно на экспертизу.

В машине подозреваемого также провели досмотр и обнаружили два пакета со свертками, общая масса которых составила 40 граммов. Экспертиза показала, чтодва с половиной грамма из изъятого также является мефедроном.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант заключен под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали на севере столицы. У мужчины изъяли почти 200 граммов запрещенных веществ.