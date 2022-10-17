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Студент украл у пенсионерки сумку-тележку в столичном метро

Степан Жирнов
Происшествия
Студент украл у пенсионерки сумку-тележку в столичном метро
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, метро Кузьминки Карта всех событий

Студент колледжа украл у пенсионерки сумку-тележку в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 17 октября.

По его словам, инцидент произошел утром в вагоне поезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии. Злоумышленник обратил внимание на женщину, которая поставила сумку-тележку у двери в вагон. Когда 73-летняя пенсионерка отвлеклась на заходящих пассажиров, 18-летний юноша схватил сумку и выбежал на станции метро «Кузьминки», после чего скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Среди похищенного имущества были личные вещи, банковская карта пожилой женщины, а также три тысячу рублей наличными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Личность подозреваемого установили в течение суток и задержали молодого человека на станции метро «Нижегородская».

На момент поимки злоумышленник избавился от похищенного имущества, а деньги потратил.

Подозреваемый подписал обязательство о явке.

Еще одна кража произошла в столичном метро 6 октября. Мужчина вытащил телефон из кармана стоящей рядом девушки.

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