Жителя Хабаровска с плохим зрением ошибочно призвали третий раз за месяц

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

— Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус семь, — говорится в сообщении.

Однако когда мужчина на следующий день пришел в военкомат забрать документы, его заставили подписать новую повестку на 12 октября и отказались отдать военный билет.

Когда он прибыл по новой повестке, его отправили в воинскую часть в Князе-Волконское. Там проверили документы и отправили обратно в Хабаровск, заявив, что «нам такие не нужны».

Но по возвращению в Хабаровск мужчину в военкомате заставили написать объяснительную и выдали очередную повестку на 20 октября. В этот раз хабаровчанин обратился в военную прокуратуру, где ему сказали, что еще после первого раза ему должны были поставить отметку о негодности к службе, пишет РИА Новости.

В минувший четверг, 13 октября, Минобороны скорректировало критерии предоставления отсрочки от мобилизации, распространив ее на отцов с тремя детьми до 16 лет.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».