В Санкт-Петербурге закрыли сады и парки из-за штормового ветра

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Утром 17 октября на Северную столицу обрушился шторм — начался дождь, и резко усилился ветер, скорость которого в прибрежных зонах может достигать 23 м/с.

Сообщается, что сады и парки города закрыты для посетителей. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Из-за риска подъема воды в Неве заперта городская дамба.

Синоптики отмечают, что в связи с усилением ветра будет наблюдаться подъем уровня воды в Неве. Он может дойти до отметки в 120-140 сантиметров.

Отмечается, что подъем воды более чем на 160 см над ординаром считается наводнением, передает издание «Невские новости».

В Московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.