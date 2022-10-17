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Собянин: Явка по мобилизационным повесткам больше не требуется

Лейла Алиева
Город
Собянин: Явка по мобилизационным повесткам больше не требуется
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Посещение военкомата в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 17 октября.

— Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, — отметил он.

По словам мэра, мобилизация стала большим испытаниям для многих жителей столицы, которые отправили в армию своих мужей или сыновей. Реализация частичной мобилизации осуществилась именно благодаря таким ответственным и патриотичным горожанам, отметил Собянин в своем личном блоге.

Также мэр Москвы объявил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он добавил, что город продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных и оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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