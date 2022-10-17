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Эковолонтеры запустили акции по всей стране к Международному дню без бумаги

Ирина Игнатенко
Общество
Эковолонтеры запустили акции по всей стране к Международному дню без бумаги
Фото: Pixabay

Российский экологический оператор совместно с волонтерами-экологами «Делай!» проведет экологические уроки, просветительские акции и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия к Международному дню без бумаги, который отмечается 27 октября.

Мероприятия планируют проводить с 17 по 30 октября. Ожидается, что их участниками станут более 10 000 участников в более чем 50 регионах России.

Вся собранная макулатура будет направлена на переработку. Всего в России действуют 90 профильных заводов — в Подмосковье, Нижегородской области, Сибири. Ежегодно эти предприятия перерабатывают четыре миллиона тонн бумажной упаковки.

Важной частью празднования станут эколого-просветительские мероприятия, которые пройдут с участием волонтеров-экологов по всей стране. Волонтеры расскажут, почему важно сортировать мусор, как происходит переработка ТКО, почему важно уделять внимание вопросам экологии, передает «360».

13 октября в российских школах стартовали Дни экологии в рамках Российской экологической недели.

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