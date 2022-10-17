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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию на территории Подмосковья. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 октября.

По данным пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области, 22-летний уроженец Украины организовал производство запрещенных веществ в частном доме на территории городского округа Зарайск. Оборудованная злоумышленником лаборатория производила более 100 килограммов мефедрона в месяц.

Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области
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Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и области

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан.

Во время осмотра территории дома силовики обнаружили прекурсоры и химические реактивы, общая масса которых превысила тонну, а также 13,5 килограмма мефедрона и приспособления для его расфасовки. Сотрудники ведомства выяснили, что компоненты для изготовления наркотика подозреваемый покупал в теневом сегменте интернета. Готовый товар мужчина сбывал с помощью тайников-закладок в лесах Московской и Рязанской областей.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Подозреваемый полностью признал вину, а также сообщил сотрудникам ФСБ о местоположении уже оборудованных тайников.

В отношении уроженца Украины возбуждено уголовные дела по признакам незаконного производства и покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Еще одно уголовное дело, связанное с наркотиками, было возбуждено в Москве. Суммарно у злоумышленника изъяли более 500 граммов различных наркотиков.

Подмосковье ФСБ Зарайск Московская область Наркотики
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