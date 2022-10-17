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Генерал Андрей Картаполов отметил слаженность работы по частичной мобилизации в столице

Лейла Алиева
Город
Генерал Андрей Картаполов отметил слаженность работы по частичной мобилизации в столице
Фото: Пресс-служба Госдумы

В рамках частичной мобилизации работа военных комиссариатов Москвы была хорошо отлажена. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил председатель профильного комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

— Была и есть хорошо отлаженная, качественная работа военных комиссариатов, структур правительства города Москвы и мэра Сергея Собянина, который лично контролировал ход призыва. Сотрудники силовых ведомств вместе с городскими службами провели громадную работу по сверке всех данных тех, кто сегодня может и хочет защищать Родину, — отметил он.

При этом многие горожане прибывали в военкоматы, не дожидаясь повестки, а добровольческие подразделения сформировали еще до объявления частичной мобилизации в стране. Так, сотни москвичей стали добровольцами, написал Картаполов в своем Telegram-канале.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Глава города также подчеркнул, что посещение военкомата в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется.

Московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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